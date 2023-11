Tétrico y nada parecido al resultado final: Así era la primera versión de "Shrek"

A más de 20 años del estreno de "Shrek", la exitosa película del ogro verde que logró tener una franquicia de 4 cintas (con una más en producción), nuevamente se hizo viral el primer "borrador" de la cinta.

Es una animación de prueba que el estudio a cargo de esta cinta, Dreamworks, habría encargado en el año 1995, y que no se parece en nada a lo que tenemos en la memoria de "Shrek".

A través de YouTube, el pasado 24 de noviembre, el canal Zoom Art Studio, subió la primera versión de "Shrek", que ya había sido viralizada en otras ocasiones, la cual tiene notorias diferencias con el largometraje de 2001, partiendo primero por la voz.

En la versión original en inglés, quien dio vida al ogro verde fue Eddie Murphy, mientras que en la de 1995, quien le otorga su voz a Shrek es Chris Farley.

En cuanto al diseño, se aprecia a un ogro tétrico, manteniendo el color verde y sus orejas puntiagudas, sin embargo, con un aspecto desagradable y grandes dientes.

De acuerdo a lo que cuenta el sitio Movie Web, esta versión responde a los primeros acercamientos que tuvieron los productores con la creación de esta cinta, la cual no sería primeramente el largometraje familiar que conocemos.

"'Shrek' comenzó como una película oscura y vanguardista de bajo presupuesto. Esta toma animada fue 'una especie de' mi diseño de producción. Años más tarde, 'Shrek' se convirtió en un éxito de taquilla de gran presupuesto y encontró su lugar en la historia de la animación", reseña el citado medio.

