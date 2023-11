"Asumí que era una estafa": Fabrizio Copano revela que hará un show ante los reyes de Países Bajos

27 nov. 2023 - 11:10 hrs.

El comediante Fabrizio Copano reveló, a través de sus redes sociales, que consiguió un importante logro en su carrera, en medio de la internacionalización que ha emprendido desde hace varios años.

Copano contó que realizará un show frente a los reyes de Países Bajos. Una invitación que en un comienzo, reconoció, pensaba que era falsa.

Fabrizio Copano

"Asumí que era una estafa"

Así lo dijo en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram, contando en la descripción los detalles sobre cómo se gestó este evento que lo tendrá este lunes 27 de noviembre en Países Bajos.

"Hace como 4 meses me llegó un mail que decía: 'El Rey de Nederland (Países Bajos) desea contratarte para un show'. Inmediatamente, asumí que era una estafa, como esas del príncipe nigeriano", reconoció.

Reyes Willem y Máxima de Países Bajos

No obstante, esta invitación era completamente real. "Días después mis agentes gringos me confirmaron; efectivamente el Rey Willem-Alexander of the Netherlands iba a entregar este año el premio Erasmus a Trevor Noah (comediante sudafricano famoso por el 'Daily Show' y animar los Grammys) y querían invitarme a abrir este evento", añadió.

"Así que acá estoy. Hoy en Ámsterdam, para dar un show frente a 500 holandeses, Trevor Noah y el principado de Nederland en el teatro Kleine Komedie", festejó.

Sus fans celebraron este importante paso que dio en su carrera y destacaron que la reina consorte de dicho país, Máxima de los Países Bajos, es argentina de nacimiento, por lo que podría hacer algunos chistes en español para hacerle un guiño a la monarca.

