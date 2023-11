Carmen Tuitera da tajante respuesta a especulaciones sobre un romance con el Matador Salas

24 nov. 2023 - 04:41 hrs.

¿Qué pasó?

En las últimas semanas, se ha hecho fuerte un rumor que vincularía sentimentalmente a la influencer Carmen Castillo, conocida como “Carmen Tuitera”, y el exfutbolista Marcelo Salas.

Sin confirmar ni negar la situación entre ambos, la autora del libro “Brilla weona, brilla” fue tajante al referirse a estas especulaciones.

¿Qué dijo Carmen Tuitera?

El medio farandulero Infamia se contactó con la influencer para saber si era real la información que está circulando en las redes sociales.

Al ser consultada, Carmen Tuitera no negó ni confirmó esta información sobre el supuesto romance que mantiene con el “Matador” y entregó una explicación bastante honesta.

“Si ustedes le preguntaran esto a Kim Kardashian, ¿Kim les respondería? No poh, weon. No respondería. Si yo me comí a hueón o no me comí a un hueón, no la tengo que andar diciendo a nadie… porque yo abro las piernas con quien quiero”, dijo.

Todo sobre Famosos chilenos