"Te amo": Marco le pidió perdón a Joselo por su reacción al enterarse de su orientación sexual en 'Como la vida misma'

Un capítulo lleno de emotividad fue el que vimos esta semana en "Como la vida misma", debido a que Marco (Andrés Velasco) logró reconstruir la relación con su hijo Joselo (Max Salgado).

Recordemos que cuando Marco se enteró de que Joselo estaba enamorado de Thiago (Francisco Dañobeitía) se molestó de sobremanera con él, llegando incluso a decirle que "no sé quién eres".

Marco y Joselo se reconcilian

Joselo llegó hasta la casa de Marco, luego que este último lo llamara para pedirle disculpas. "Perdóname, hijo, por favor (...) Yo sé que reaccioné de la peor manera, tenía una imagen de tu vida, con familia, hijos...", indicó, dejando en claro que para él no ha sido fácil dimensionar la noticia.

Al oírlo, Joselo le contestó diciéndole: "¿Tú crees que para mí no ha sido difícil? ¿Has hecho el ejercicio de ponerte en mis zapatos? ¿Sabes lo doloroso que es para alguien escuchar de su propio papá la frase 'no sé quién eres'?".

Marco le pidió disculpas a su hijo

Marco recogió el guante y realizó un sentido mea culpa sobre su actitud. "No sé si soy capaz de imaginar ni la mitad del dolor que te he hecho pasar, hijo. Me siento un monstruo. Hay muchas cosas que yo no entiendo, pero hay una cosa que tengo súper clara: que yo soy Marco Morales, tú eres Joselo Morales, eres mi hijo y vas a ser mi hijo toda la vida", exclamó.

Luego, agregó: "Te amo, hijo, pase lo que pase. Por eso estoy pidiéndote perdón", cerrando este emotivo momento con un fuerte y sincero abrazo.

