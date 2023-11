Chile a la semifinal: Celeste Viel quedó en el Top 20 de Miss Universo 2023

La representante de Chile, Celeste Viel, pasó a la semifinal del certamen de belleza Miss Universo 2023.

La modelo e influencer se ubicó en el Top 20 de la competencia que se está realizando en El Salvador.

Celeste deslumbró en esta oportunidad con un vestido color púrpura con brillos que cautivó a la audiencia y se ubica entre las favoritas de la edición 72 de Miss Universo.

Next to join the Top 20 is... CHILE! @celeviel#72ndMISSUNIVERSE #MissUniverse2023 pic.twitter.com/rXrpqLLBEh