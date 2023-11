Dany Aránguiz y posibilidad de volver con Jorge Valdivia: "No me cierro a que pueda pasar algo"

18 nov. 2023 - 13:15 hrs.

El estreno del nuevo docu-show de Mega "La Cabaña", donde cuatro famosos tendrán que compartir durante un fin de semana en una casa ubicada en el sector del Cajón del Maipo, dejó varias declaraciones potentes de parte de los primeros invitados.

Hasta la rústica vivienda llegaron Daniela Aránguiz, Hugo Valencia, Flor de Rap y Camila Recabarrén, quienes participaron en distintas dinámicas y abrieron su corazón para revelar sus secretos.

Ir a la siguiente nota

La exintegrante de "Mekano", fue consultada sobre la relación que mantiene con su exmarido Jorge Valdivia, y en especial sobre las posibilidades de reconciliación.

"Fue algo que me dolió mucho"

En la conversación con Hugo Valencia, la influencer abordó su separación del Mago, dejando la puerta abierta a que exista un reencuentro, aunque tiene sus dudas y sobretodo, sus condiciones para hacerlo.

Aránguiz aseguró que "no me cierro a que pueda pasar algo, pero también me niego a querer cambiar a alguien".

La influencer también aseguró que no tiene relación con el exfutbolista y que sigue adelante con los planes de divorcio.

Las acusaciones de brujería

En otro de los momentos destacados del programa, se recordó cuando la ex Mekano fue apuntada por "brujería" por parte de Valdivia.

Si bien el futbolista no la nombró, Daniela destacó que "todo el mundo entendió que él trató de decir que yo le había congelado los calzoncillos".

"Te voy a ser súper sincera, fue algo que me dolió mucho, porque mis hijos van en un colegio católico. Yo creo que a veces tenemos que medir las palabras que usamos, sobre todo cuando hablas de la madre de tus hijos“.

Respecto a los motivos que habría tenido Valdivia para decir esto, Aránguiz señaló que "yo pienso que no sabe cómo atacarme, no tiene de dónde".

Todo sobre Famosos chilenos