"No importa si no tiene mi apellido": La emotiva historia familiar de paciente de Teletón que triunfa en la paranatación

11 nov. 2023 - 20:27 hrs.

"Mi nieto que me cayó del cielo". Así lo expresó Nilda Carrasco, abuela no biológica de Benjamín Vargas, un joven paciente de la Teletón 2023 que es oriundo de la comuna de Retiro, en la región del Maule.

La madre del adolescente conoció a su actual pareja y llegó con su hijo a la casa de sus suegros para vivir junto a ellos. Cuando él tenía dos años de edad, Nilda se percató de las dificultades que tenía en sus piernas, lo que no le permitía caminar.

Ir a la siguiente nota

"Lo fui a tomar para hacerle cariño y ese recuerdo me quedó de Benjamín, se me vino abajo. Entró mi hijo y me dijo: 'Mamá, tiene un problema en las piernas, no puede caminar'", comentó la mujer.

"No me importa si no tiene mi apellido"

La familia adaptó su vivienda para que el niño pudiera desplazarse, hasta que un día entró caminando por el hogar de sus abuelos postizos, gracias a su proceso de rehabilitación en la Teletón: "La emoción de verlo así fue grande", agregó Nilda.

Al tiempo después, la pareja se separó y madre e hijo regresaron a la Región Metropolitana, lo que no fue fácil para el paciente, a tal punto de que pidió volver con su otra familia en Retiro.

Nilda junto a Benjamín, su nieto no biológico (Teletón)

"Mi mamá comprendió que lo mejor para mí era volver con mis tatas, con mi tía. Siempre me han apoyado, me han hecho sentir bien y acogido", comentó el joven. Por su parte, su abuela detalló el tremendo amor que siente por él.

"A mí no me importaba si no tenía mi sangre, mi apellido, no me importaba eso. A mí me interesa el niño. Mentalmente, ya lo tenía adoptado".

La Teletón lo llevó a donde nunca pensó

Benjamín es paciente de esta gran institución desde que nació. Primero, ingresó en Santiago y luego continuó en Talca, en la misma región maulina. Un día, Cristián Cherif, coordinador nacional de la Unidad de Ejercicio y Deporte Adaptado de la Teletón, le hizo una propuesta.

"Le dije 'vamos a la piscina, te va a ayudar, el deporte te ayudará a superar el miedo y (subir) el autoestima. Toda la gente se dará cuenta de que eres capaz y tú también'", comentó el instructor.

Hoy, Benjamín Vargas es un exitoso seleccionado chileno de paranatación (Teletón)

A medida que transcurrían las sesiones de terapia, se dieron cuenta de que Benjamín tenía condiciones para el nado. "Para mí, para la mamá y para él fue una sorpresa", comentó Nilda, pues desde entonces su nieto es un exitoso miembro de la Selección Nacional de Paranatación que ha ganado múltiples medallas.

"A pesar de que yo no soy nada de ellos, (sus abuelos no biológicos) me quieren y me acogen más como si fuera un nieto, como si fuera un hijo. Prácticamente, lo son todo", concluyó el deportista.

Todo sobre Teletón