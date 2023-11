"Me cargan los cahuines": Coté Lopez aclara rumores de separación con Luis Jiménez

10 nov. 2023 - 12:10 hrs.

La influencer y empresaria María José "Coté" López se refirió a los rumores de separación con el exjugador de fútbol Luis Jiménez, los que comenzaron a circular a través de redes sociales hace unas semanas.

Coté López está con el deportista desde hace años y tienen cuatro hijos juntos; Rebecca, Raffaella, Isidora y Luis Jesús.

"Odio hacer lo que me obligan a hacer"

La influencer compartió una foto sentada en las piernas de su esposo y besándolo en una oficina, junto a una larga descripción.

"Mi geeeente hermosa subo esta foto por primera vez media molesta. ODIO hacer lo que me obligan a hacer (como sabrán los que me conocen...)", partió en su declaración.

"Les cuento hace 3 semanas en un Live farandulero dijeron que tuvimos una pelea con Luis (pelea como cualquier matrimonio que duró nada y muy tonta) a raíz de esto la gente empezó a preguntarme todos los días si estábamos separados porque no posteaba nada con él...", continuó.

"Quiero invitarlos a ver mi perfil donde verán que con Luis subo fotos con una media de cada 2-3 meses, entonces no entiendo el alarme que se formó a tal punto de que me escribieran periodistas y gente hasta a mis hijos", agregó.

Luis Jiménez y Coté López

"Me cargan los cahuines"

Luego, aclaró que "para serles sincera a propósito y de picada menos subía cosas con él porque no tengo por qué hacer lo que me digan".

"Y si subo este post es única y exclusivamente para decirles que si algún día (ni Dios lo quiera) nos separamos YO seré la primera en compartirlo con Uds. porque me cargan los cahuines y por lo mismo me mantengo alejada de la televisión para reservar mi privacidad y ser YO quien decida que quiero mostrar o no", aseguró.

Por último, pidió que "por favor dejen de inventar 'que Luis no usa más su anillo' por ej... en 17 años jamás lo ha usado y así mil supuestos. Recuerden que tenemos hijos grandes, les dejo un besito y tranquilos a los que nos quieren está todo bien jajajaja. Luis Jiménez TE AMO".

A modo de broma, Luis Jiménez comentó en la publicación "Y por qué no subiste fotos conmigo en Europa entonces?".

