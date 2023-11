Kika Silva se despidió de California con emotivas fotos: "Un lugar que me lleva a todo lo que me gusta"

08 nov. 2023 - 10:20 hrs.

Un sentido mensaje de despedida fue el que publicó la modelo y celebridad Kika Silva a través de sus redes sociales, orientado en el lugar en que vivió durante los últimos años, California, Estados Unidos.

Recordemos que Silva vivió cerca de cuatro años en el costero territorio estadounidense, en donde realizó diferentes trabajos y actividades.

Sin embargo, hace algunos días anunció que se volvería a radicar en Chile, por lo que se deshizo de todas las cosas que acumuló durante todo este tiempo.

La despedida de Kika Silva

En su cuenta de Instagram, Kika subió un emotivo posteo en el que aparece una galería de imágenes de California, resumiendo así todo lo vivido en estos últimos años.

"3 veces intenté seleccionar las fotos de este álbum y aún no logro que salga todo lo que me gustaría", partió escribiendo en la publicación.

En esta línea, aseguró que California es "un lugar que me lleva a todo lo que me gusta, que atesoraré por siempre, días de mar, familia que uno escoge, comer y compartir... Agradezco haberme atrevido a dejar todo por venir a esta aventura que mi corazón tanto me lo pedía", añadió.

"Aquí cumplí 30, Gin (su perro) fue atacado por un zorrillo, surfeé como nunca, lloré frustrada, tuve muchas tardes a pata pelada pasando del bikini al buzo. Espero volver un día para seguir juntando historias", cerró.

La publicación se llenó de "me gusta" y comentarios de parte de sus seguidores, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida que iniciará en Chile.

