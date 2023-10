"El mundo te echará de menos": La emotivas palabras de "Janice" de Friends tras la muerte de Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry, conocido por su personaje de "Chandler Bing" en la serie "Friends", impactó al mundo del espectáculo, pero sobre todo en los artistas que compartieron pantalla con el carismático actor.

Si bien, por el momento, ninguno de los otros cinco protagonistas del programa televisivo ha emitido declaraciones públicas sobre el fallecimiento de su compañero de reparto, algunas figuras que encarnaron a personajes secundarios recordaron con emotivas palabras a Perry.

Ir a la siguiente nota

Entre los mensajes destacó el de Maggie Wheeler, quien en la serie interpretó a "Janice", la excéntrica novia de Chandler en las primeras temporadas, con quien terminaba su relación y se reconciliaba en reiteradas oportunidades.

"Qué pérdida. El mundo te echará de menos Matthew Perry", manifestó la actriz en su cuenta de Instagram.

"La alegría que trajiste a tantos en tu corta vida seguirá viviendo. Me siento muy bendecida por cada momento creativo que compartimos", agregó.

Otras de las figuras que le dedicó unas palabras al actor fue Selma Blair, quien en la exitosa serie encarnó a "Wendy", una intensa mujer que trabajaba en la empresa en la que se desempeñaba Chandler, a quien le manifiesta su interés amoroso, pese a que los dos están casados.

"Mi novio más viejo. Todos nosotros queríamos a Matthew Perry, y yo lo hice especialmente", afirmó Blair en sus redes sociales.

"Lo amaba incondicionalmente... Estoy con el corazón roto. Dulces sueños Matty", añadió.

Otros de los intereses románticos del personaje de Perry en Friends fue "Kathy", interpretado por Paget Brewster, quien en su cuenta de X (exTwitter) lamentó el fallecimiento del actor.

"Me entristece mucho saber de Matthew Perry. Fue encantador conmigo en Friends y cada vez que lo vi en las décadas posteriores", expresó.

"Por favor lean su libro. Su legado fue ayudar. Aunque no descansará en paz... Ya está demasiado ocupado haciendo reír a todos allí arriba", afirmó.

I’m so very sad to hear about @MatthewPerry. He was lovely to me on Friends and every time I saw him in the decades after. Please read his book. It was his legacy to help. He won’t rest in peace though.. He’s already too busy making everyone laugh up there.