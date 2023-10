Tía Sonia cuenta de su vida y cómo divide su tiempo para cuidar a su madre de 97 años y ser influencer: "Estoy soltera"

28 oct. 2023 - 09:15 hrs.

Sonia Fried, madre del retirado tenista nacional, Nicolás Massú, también conocida como la "Tía Sonia", se encuentra acompañando a su hijo, quien se desempeña como panelista de televisión en los Juegos Panamericanos.

La mujer aprovechó de ir al Court Central del Estadio Nacional para disfrutar del tenis y cumplir con algunos de sus compromisos como influencer.

Además, la "Tía Sonia" tomó esta oportunidad para descansar un poco de su rutina diaria.

¿Qué hace la "Tía Sonia" en su vida?

En conversación con Las Últimas Noticas, contó que no solamente se dedica a las redes sociales, sino que también cuida a su madre, que ya tiene 97 años.

"Estar con ella lo más que pueda, acompañarla en sus cosas. Me he movido poco, por lo mismo, para no dejarla sola", relató.

"Tía Sonia" Fried y su madre Verónica

La mujer revela que está haciendo una activación para la compañía Entel, por lo que le sirvió para "salir un poquito a distraer la mente, ya que, mentalmente, es cansadora la rutina. Entonces necesito y me hace bien esto", explicó.

La muerte de su hermano

La madre del medallista olímpico en Atenas 2000, relató que vive a dos cuadras de su progenitora y que "está luchándola, porque Verónica, mi mamá, es una luchadora".

La partida de Andrés, hermano de Sonia, afectó a su madre. "Desde que falleció mi hermano, hace dos años, se vino para abajo. Y no es para menos".

"Ha sido bien difícil, porque él era el hombre de la familia, que se preocupaba de mi madre, de mí, que nos ayudaba, muy buen hijo. Ha sido fuerte", consignó.

Para poder visitar la capital y cumplir con su rol de influencer, su hermana Sandra viajó hasta Viña del Mar para quedarse con Verónica y cuidarla por el día. "Pero regreso luego", aseguró.

Finalmente, reveló sobre su vida personal que "estoy soltera, divorciada, estoy bien así, aunque una nunca sabe".

