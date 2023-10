Mayte Rodríguez se sincera sobre enfermedad que atraviesa su querida mascota: "No ha sido fácil"

26 oct. 2023 - 20:10 hrs.

Hace unos días, la actriz Mayte Rodríguez compartió un triste mensaje en redes sociales, que conmovió a varios de sus seguidores. En el texto, informó que un importante miembro de su familia padecía cáncer.

La influencer reveló que se trataba de su perrita Naomi, de raza Rhodesian Ridgeback. Si bien en un principio, todo parecía indicar que la mascota había fallecido, más tarde aclaró que seguía viva y bajo tratamiento.

En ese entonces, Mayte manifestó que se encontraba profundamente afectada por el estado de salud de Naomi y le dedicó unas sentidas palabras: "Gracias por, sin hablar, acompañar mis momentos y enseñarme, que juntas nada malo podría pasar".

Mayte Rodríguez y su mascota Naomi/Instagram

"Es como mi hija"

En conversación con el medio La Hora, la hija de Carolina Arregui se sinceró sobre cómo está enfrentando este difícil momento personal. "Ella (su perrita) es como mi hija, la abuela de los cachorros, diría yo", comenzó explicando.

Asimismo, comentó que este proceso no ha sido fácil, sin embargo, hará todo lo posible para que Naomi no sufra. "Es una etapa de demasiado amor hacia ella y de comprensión, de que no hay que ser egoístas y que uno no puede pretender estirarles la vida al punto de ellos pasarlo mal", sostuvo.

Mayte Rodríguez y su mascota Naomi/Instagram

Luego, señaló que "estoy priorizando su calidad de vida, su felicidad, hasta donde a ella le dé", guiándose "no solamente por lo que me dicen los doctores, sino por el impulso de decir 'no la veo bien, sí la veo bien'".

"No ha sido fácil, pero el hecho de tener a mi hijo como un motor me ha hecho enfrentarlo completamente distinto", continuó.

Finalmente, detalló cómo ha vivido esta situación su pequeño hijo Galo. "Él sabe que está enfermita. Los niños absorben y entienden todo. Se lo voy a explicar, no creo que lo entienda, pero se lo voy a explicar", sentencio.

