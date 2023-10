"Me está mostrando el cu...": Vecino de Joaquín Méndez le hizo un 'cara pálida' al argentino desde su departamento

26 oct. 2023 - 14:10 hrs.

Un divertido momento fue el que vivió Joaquín Méndez junto a sus vecinos, durante la tarde de este miércoles 25 de octubre.

Méndez estaba con su polola Amanda Martínez en su departamento con las cortinas abiertas, cuando un vecino de una torre de enfrente se dio cuenta de que el argentino estaba allí y decidió hacerle una broma.

A Joaquín Méndez le hicieron un "cara pálida"

Resulta que tras un juego que tuvo con Amanda, ella le agarró el trasero a Joaquín, algo que él vociferó a los vecinos que estaban al frente desde su terraza.

"Mi novia me acaba de agarrar el cu...", dijo Joaquín, quien no esperaba que desde el departamento de enfrente los jóvenes reaccionaran mostrándole uno de ellos su propio trasero, acto conocido como "cara pálida".

Vecinos de Joaquín Méndez

"No, me está mostrando el cu..., me está mostrando el cu... el tipo, no, ven a ver que hizo", se escucha a Joaquín decir en el video, riendo a más no poder por lo insólito de la situación.

Luego que el joven se subiera los pantalones, Joaquín le grito: "Vecino, tranquilo. Me hizo un cara pálida. Me hizo un cara pálida", ingresando luego al interior de su departamento.

Sobre el clip, Méndez agregó una encuesta en la que consulta si el vecino es "buena onda" o "loco". Los resultados están completamente divididos.

