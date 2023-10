"Una de las parejas más importantes que he tenido": Pamela Díaz aborda posible reconciliación con Jean Philippe Cretton

26 oct. 2023 - 09:20 hrs.

En junio de este 2023, Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton decidieron terminar su relación amorosa que se extendió por cerca de cuatro años.

Si bien no dieron detalles, justo a los días después de este término se filtró un video de él besando a una joven modelo en un evento público.

¿Se reconciliará con Jean Philippe?

Pamela Díaz reconoció, en un programa de Canal 13, que este clip fue como un balde de agua fría para ella. "Nosotros terminamos como 5 o 4 días (previo al video). Yo le dije que el día en que lo viera con una mina, para mí ya nunca más. Ese día se acabó todo (...) lo encontré fome", expresó.

Ahondando, dijo que al ver el video, "lloré más que la chu... Me dio hasta taquicardia. Después me duché y se me pasó".

¿Cree que puede reconciliarse con Cretton? Al respecto, Pamela contestó que "es primera vez que digo no sé, porque nos llevamos muy bien. En tres años y medio nunca nos aburrimos".

Pamela Díaz explicó que Jean Philippe para ella ha sido una de las parejas más relevantes que ha tenido durante su vida amorosa.

"Siempre he dicho que creo que es una de las parejas más importantes que he tenido. Siento que no se acabó el amor en sí, sino otras cosas que no hacían que el amor fluyera. Nosotros dos funcionábamos increíble, pero con más gente... A mí me gusta mucho la fiesta y él no es así", sentenció.

