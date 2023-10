Avance de "Como la vida misma": Alonso enfrentará a Octavia por no enviar a Benjita a clases

20 oct. 2023 - 21:20 hrs.

En el próximo capítulo de "Como la vida misma" veremos que Alonso (Diego Muñoz) y Octavia (Ingrid Cruz) nuevamente se enfrentarán por el comportamiento de Benjamín o "Benjita" (Alexander Tobar), el hijo que tienen en común.

Recordemos que hace varios capítulos, Octavia se enfrentó frente en tribunales a Alonso, consiguiendo así la tuición definitiva del pequeño.

Octavia y Alonso se enfrentarán

En el siguiente episodio, Octavia irá a despertar a Benjamín para ir a clases. Él le responderá que se siente mal y que no tiene ganas de asistir a la escuela.

El personaje de Ingrid Cruz no insistirá mucho en hacer cambiar de parecer al muchacho, por lo que finalmente terminará cediendo frente a él y lo dejará en casa.

Alonso en la llamada con Octavia

Con lo que no contará Octavia es que el colegio llamará a Alonso para informarle que su hijo no asistió a clases. Tras enterarse, él llamará a su ex para reprocharla.

"Octavia, simplemente me gustaría que hicieras lo que cualquier persona con dos dedos de frente haría, que es hablar con él, tratar de subirle el ánimo y explicarle que él no puede querer faltar al colegio cuando se le ocurra", le dirá Alonso en el teléfono.

En esta línea, agregará que "(Benjamín) está probando tus límites... y tú claramente no estás siendo capaz de contenerlo".

