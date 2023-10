"Está descubriendo sus sentimientos": Así reaccionaron los fanáticos de "Como la vida misma" tras la confesión de Joselo

19 oct. 2023 - 21:15 hrs.

Finalmente vimos que Joselo (Max Salgado) le contó a su madre el motivo de su enorme tristeza, en "Como la vida misma", la cual se debe al fin de su romance con Thiago (Francisco Dañobeitía).

En el episodio, Sole (Sigrid Alegría) se enteró de que su hijo se enamoró de un hombre, tras haberlo sospechado durante los capítulos emitidos esta semana.

La confesión de Joselo

Sole tuvo una sincera conversación con su hijo en la cocina, en la que le contó detalles del fin de su matrimonio con Marco (Andrés Velasco), y como las penas de amor afectan no solo a quienes son sus protagonistas, sino también a su círculo cercano.

Tras oír esto, Joselo abrió su corazón. "Mamá, hay algo que te tengo que contar. Ay, me está costando. Lo voy a decir, pero no me están saliendo las palabras", expresó ante Sole, quien le ofreció su ayuda para que pudiera decir su verdad.

Joselo contando su verdad a su mamá

"Cuando yo era chica, tu abuela me dijo una frase que nunca voy a olvidar. 'La vida nos daba dos regalos muy poderosos, la boca y el corazón. La boca para comunicarnos y el corazón para escucharlo'. Tengo el corazón abierto para escucharte hijo, para acompañarte, para entenderte. Quiero que luches por tu felicidad. Si es una mujer la que te hace profundamente feliz, está bien. Y si no es una mujer la que te hace feliz, está bien también", dijo.

Joselo, entre lágrimas, finalmente confesó su verdad: "Mamá, estoy enamorado de Thiago". Sole le respondió: "Y yo te amo a ti, yo te amo a ti, te amo desde el alma".

Una escena que conmovió a los fanáticos de "Como la vida misma" en X (ex Twitter), quienes dejaron en la red social sus comentarios valorando el gesto que tuvo Sole con su hijo.

Revisa las reacciones

Si Joselo está recién descubriendo sus sentimientos y quizás también aceptando lo que está viviendo, obviamente no irá corriendo a contarle a Sole lo que le pasa, sabiendo que siempre ha tenido que callarse todo, "para no dar problema" #comolavidamisma — 👑 (@gabcanasupdates) October 19, 2023

No necesita recapacitar nada. Parece que alguien no está entendiendo el mensaje de la novela. Si se enamora de una mujer, está bien. Si se enamora de un hombre, también está bien.



La orientación sexual de alguien se acepta y se respeta, no se juzga #Thiaselo #ComoLaVidaMisma https://t.co/C1EQZ4untV — Val; 🇨🇱 (@julmilio) October 19, 2023

#comolavidamisma ojala Joselo recapacite y recupere a la Alice. — cristian ponce (@rodroponce) October 19, 2023

Se ve como shockeada la mamá #comolavidamisma — El Jaime Herrera (@Lawyerestimates) October 19, 2023

"Nadie me dice nada, soy una estúpida" yo creo que más que preguntarle a René es a Joselo quien debería preguntarle, pero darle la confianza, tiempo y espacio para eso #comolavidamisma — 👑 (@gabcanasupdates) October 19, 2023

