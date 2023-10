"Mamá, estoy enamorado de Thiago": Joselo finalmente le contará su verdad a Sole en 'Como la vida misma'

19 oct. 2023 - 09:25 hrs.

Una esperada confesión será la que veremos en el capítulo de este jueves 19 de octubre de "Como la vida misma", de parte de Joselo (Max Salgado) hacia su madre, Sole (Sigrid Alegría).

El episodio, que ya está disponible en MegaGO, viene con una esperada conversación entre madre e hijo, en la cual él confiesa que se encuentra enamorado de Thiago (Francisco Dañobeitía).

La confesión de Joselo

En el capítulo que la tarde de este jueves será emitido por las pantallas de Mega, finalmente Sole se enterará, de forma indirecta, que su hijo está sufriendo por amor debido a Thiago.

El personaje de Sigrid Alegría llegará a esta conclusión tras conversar con su hermano René (Sebastián Layseca), quien insistirá en que es su hijo quien debe contarle sobre su propia sexualidad.

Sole y su hermano René

Luego de esta conversación, ella llegará a su casa y le preparará un postre especial a Joselo, y le dará además una charla sobre cómo ella se dio cuenta que su matrimonio con Marco (Andrés Velasco) llegó a su fin, con el objetivo de ejemplificar que las penas de amor de una persona afectan a todos.

Joselo contará su verdad

Tras oír esto, Joselo abrirá su corazón. "Mamá, hay algo que te tengo que contar. Ay, me está costando. Lo voy a decir, pero no me están saliendo las palabras", expresará ante Sole, quien le ofrecerá su ayuda para contar su verdad.

"Cuando yo era chica, tu abuela me dijo una frase que nunca voy a olvidar. La vida nos daba dos regalos muy poderosos, la boca y el corazón. La boca para comunicarnos y el corazón para escucharlo. Tengo el corazón abierto para escucharte hijo, para acompañarte, para entenderte. Quiero que luches por tu felicidad. Si es una mujer la que te hace profundamente feliz, está bien. Y si no es una mujer la que te hace feliz, está bien también", señalará.

Luego de escuchar a su madre, Joselo, entre lágrimas, finalmente confesará su verdad: "Mamá, estoy enamorado de Thiago". Sole le responderá: "Y yo te amo a ti, yo te amo a ti, te amo desde el alma".

Joselo y su madre

