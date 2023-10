"Me daba mucha vergüenza": Lisandra Silva explica por qué se sacó implantes mamarios tras 2 embarazos

18 oct. 2023 - 22:38 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo e influencer cubana, Lisandra Silva, hace poco tiempo contó que se sometería a una intervención quirúrgica. Reveló que se sacó los implantes mamarios, luego de dos embarazos.

Tras hacerse este procedimiento, la caribeña decidió las razones que la llevaron a tomar esta drástica medida con su cuerpo.

¿Qué dijo Lisandra?

Lisandra actualmente tiene 36 años y contó que la primera vez que se colocó prótesis mamarias fue a los 25. En diálogo con Las Últimas Noticias contó que tras esta cirugía “estoy feliz con los resultados”.

“Al quinto día estaba activa. Me peiné y me vestí sola. Aún no puedo hacer fuerza, como cargar a mis hijos, por ejemplo, pero cocino, manejo y hago mi trabajo”, contó.

Sacarse las prótesis

La cuba contó que tras una cirugía quedó con 220cc en sus senos. “Hago mucho ejercicio y si hacía mucha fuerza, la prótesis se me corría hacia arriba por mis dos embarazos”, dijo.

Añadió que “esto me tenía muy estresada emocionalmente. Me veía una dismorfia en el cuerpo porque tenía en el cuerpo una prótesis casi en la clavícula y unos senos que miraban a la rodilla”.

“Me daba mucha vergüenza”

“Me daba mucha vergüenza en lo íntimo desnudarme y quedar con un seno más caído que el otro. Eso ya empieza a crear un trastorno psicológico que te inseguriza”, detalló Lisandra.

“Me sometí a una mastopexia (levantamiento) que es un lifting de senos y te reconstruyen con tu propia piel. Me explanté los implantes mamarios y además me elevaron los senos”, reveló.

“Voy a quedar con una cicatriz, pero la idea es que con el tiempo no se note y sinceramente no me molesta, lo que me complicaba era mi situación anterior”, cerró la cubana.

