"Nunca me alejaré de su lado": Las palabras de Jada Pinkett Smith tras confesar que lleva 7 años separada de Will Smith

18 oct. 2023 - 14:10 hrs.

Hace algunos días, en una entrevista que la actriz Jada Pinkett Smith dio a la revista People, en el contexto del lanzamiento de su libro de memorias que salió a la venta este 17 de octubre, llamado "Worthy", reveló que se encuentra separada de Will Smith desde hace siete años.

En el año 2016 ambos decidieron separarse, debido a que cada uno se volvió muy codependiente del otro, lo que generó un vínculo poco sano entre ambos. Pese a esto, ante la prensa y los medios de comunicación se seguían presentando como una feliz pareja.

"Simplemente sentimos un profundo amor el uno por el otro y vamos a averiguar cómo es eso para nosotros", aseguró Jada en dicha entrevista, dando luces de una eventual reconciliación.

¿Jada volvió con Will?

A una semana de dichas declaraciones, Jada Pinkett Smith fue entrevistada en el programa "Today" este martes 17 de octubre, para hablar sobre la dinámica de su separación.

Al respecto, enfatizó en que está trabajando con Will para reconciliarse, e incluso tienen planes de irse a vivir juntos.

"Estamos en el lugar más hermoso. Nunca me alejaré del lado de Will. Nunca (...) Trabajé muy duro para desmantelar todo el romanticismo y solo quiero amar a Will tal como es. No quiero ponerlo en ninguna caja y no quiero que me pongan en una caja. Y déjame decirte que ha sido hermoso", indicó al mencionado espacio de la NBC, de acuerdo al medio Decider.

"Aquí estamos, sólidos como una roca, y la gente todavía está confundida", agregó la actriz, dejando en claro que si bien durante su separación se han presentado públicamente como matrimonio, en ningún caso fingieron el amor que se demostraban.

"Tenemos que tener cuidado con (usar el término) 'fingir', porque Will y yo nos amamos, y por eso todo el amor que ustedes han visto es real, no se puede fingir", recalcó.

