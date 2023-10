"Para darle prioridad a mis hijos y mi salud mental": Mauricio Pinilla aclara su futuro laboral ante rumores

17 oct. 2023 - 10:30 hrs.

Durante este fin de semana, a través de un programa de farándula de redes sociales, comenzó a circular un trascendido que apuntaba a que Mauricio Pinilla quedaría próximamente sin trabajo.

La periodista Paula Escobar, en el programa virtual "Que te lo digo", aseveró que Pinilla en TVN "tendría los días contados", debido a que el canal prescindiría de sus servicios como comentarista deportivo tras los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Ir a la siguiente nota

Mauricio Pinilla enfrenta los rumores

Luego que estos comentarios se hicieran virales a través de redes sociales, Mauricio Pinilla decidió enfrentarlos, explicando lo que viene para él dentro de los próximos meses.

Mauricio Pinilla

"Ante las innumerables noticias que circulan de una desvinculación de parte mía hacia TVN, solo les cuento que mi contrato expira el 31 de diciembre, por el momento nadie me ha insinuado alguna reunión, lo mismo aplica para ESPN y Radio Agricultura", partió diciendo.

Luego, agregó que "me retiré del fútbol y una semana después me embarqué en este hermoso y agotador tren (comentarista) que me hizo crecer mucho como hombre".

Por último, reveló que, de todas formas, sí dejará la pantalla próximamente. "Me tomaré enero y febrero (de 2024) para darle prioridad a mis hijos y mi salud mental. Les mando un beso gigante a todos", concluyó.

Revisa la historia de Pinilla

Historia de Mauricio Pinilla

Todo sobre Famosos chilenos