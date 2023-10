"Cuando me volvió a crecer el cabello fue emocionante": Aylén Milla cuenta recuperación tras superar cáncer

16 oct. 2023 - 21:42 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo e influencer argentina, Aylén Milla, recientemente hizo noticias tras contar que le ganó la batalla a un agresivo cáncer de mama que le fue diagnosticado.

Tras someterse a 16 quimioterapias y perder el pelo en su cuero cabelludo, pestañas y cejas, la exchica reality entregó detalles de cómo ha sido su vida en estos meses sin la enfermedad.

¿Qué dijo Aylén?

Aylén se vistió de novia con motivo de la campaña “Cásate con la causa”, que busca recaudar fondos para pacientes que sufren de cáncer de mama. La actividad se efectuará el próximo 25 de octubre en la Clínica La Parva.

En diálogo con Las Últimas Noticias, la exchcia reality contó que “las 16 quimioterapias que tuve matan lo malo y también lo bueno. Hay deterioré de huesos y músculos, entonces el rendimiento físico no es como el de antes”.

Añadió que “hay que tener paciencia, no me frustro porque sé que mi cuerpo va a volver a ser como el de antes”.

Su cabello

Otro de los temas que abordó fue sobre la pérdida del cabello en el tiempo que duró su tratamiento médico. “El que no me volviera a crecer el pelo, las pestañas y las cejas fue una opción. Así que decidí mostrarme sin pelo y sentí que fue algo natural”.

“Cuando me volvió a crecer el cabello fue emocionante. Ahora tengo el pelo corto, que es algo que jamás hubiera hecho por mi cuenta y es maravilloso. Podría usar peluca todos los días, pero prefiero sacarle el lado bonito a lo que la vida te presta”, detalló.

“Tengo tres cicatrices y me las cuidé harto. Me siento orgullosa de ellas, no me gusta llamarlas que son de guerra, sino como algo positivo: que gané algo y me amigué con una enseñanza”, cerró Aylén.

