"Era un Ken hecho realidad": Kenita Larraín habla de la foto que se tomó con Beckham y que molestó a Zamorano

Una de las polémicas que marcó el fallido romance entre María Eugenia "Kenita" Larraín e Iván Zamorano ocurrió luego de que la exmodelo se tomara una fotografía con el astro del fútbol inglés, David Beckham.

Recientemente, Kenita participó en el último capítulo del pódcast "Con la ayuda de mis amikas", donde recordó el momento en que se topó al exdeportista.

Todo ocurrió en medio de una gira internacional del retiro de Iván Zamorano durante el año 2003, en la que estuvo acompañado de la rubia. Tan solo meses después protagonizarían uno de los episodios más mediáticos de la farándula chilena: la cancelación de su matrimonio.

Kenita Larraín y David Beckham

A propósito de la exitosa serie documental de Beckham en Netflix, la numeróloga fue consultada sobre su experiencia conociendo al jugador británico.

"Fue increíble. En ese momento estábamos en la despedida de Iván, la idea era ir a Italia, pero antes pasamos por España. Le hicieron un homenaje", partió contando.

Iván Zamorano y Kenita Larraín

Fue en ese contexto que María Eugenia llegó a los entrenamientos del Real Madrid, equipo donde jugaba el mediocampista. "Lo primero que salía en la prensa era 'la novia galáctica', así me denominaron", recordó.

"Era un Ken hecho realidad"

Respecto a su primera impresión de David Beckham, Larraín comentó que "era como un Ken hecho realidad, un hombre perfecto, y yo nunca le había pedido una foto a alguien, jamás, me daba mucha vergüenza".

Sorprendida por los encantos del futbolista, le pidió a su hermano que le tomara una fotografía para el recuerdo. El problema era que solo tenía una oportunidad, ya que pronto él se iría del lugar.

"Le pido la foto, me sonríe súper amoroso, súper amable, pero claro, al lado un fotógrafo de La Tercera la mandó a Chile y fue portada", indicó Kenita. Dicha imagen provocó el enojo de Zamorano, quien no toleró el acercamiento entre ambos.

Kenita Larraín y David Beckham

"Me acuerdo de que una de las personas que trabaja con Iván no estaba muy contento, porque claro, vine a acompañar a Iván al homenaje y en vez de salir en la portada con Iván, sale con Beckham", señaló.

Finalmente, aclaró que "tampoco me arrepiento, no lo hice para opacar a Iván en ese momento, no era para ponerse celoso, lo hice porque lo encontraba regio, estupendo. ¡Imagínate, una foto con Beckham! Es como ¡wow!".

"No era para engrupírmelo o hacerme la linda, era el minuto; efectivamente marcó y esa foto me trajo algunos problemas. Lo volvería a hacer diez veces más", sentenció.

