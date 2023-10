"Esa alegría de vivir se ha ido": Amigo de Bruce Willis revela que el actor perdió capacidades para leer y hablar

13 oct. 2023 - 09:15 hrs.

Este año se conoció que el destacado actor de películas de acción Bruce Willis padece una demencia frontotemporal, que a medida que pasa el tiempo lo ha ido deteriorando.

Hace pocos días, el creador de la serie "Moonlight", Glenn Gordon Caron, en la cual Willis participó, dio nuevos detalles del actual estado de salud del actor.

Salud de Bruce Willis sigue empeorando

En una entrevista con el medio The New York Post, Gordon Caron realizó una reflexión sobre el actual diagnóstico de Bruce, quien también es su amigo muy cercano.

"Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante es (que) si alguna vez has pasado tiempo con él, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él", expresó.

Sobre este mismo tema, añadió que Willis "amaba la vida y... simplemente adoraba despertarse cada mañana e intentar vivir la vida al máximo".

Gleen Gordon Caron también lamentó que su amigo ha ido perdiendo algunas habilidades, como la de lectura y habla, que eran tan características en él.

"Mi sensación es que entre uno y tres minutos, él sabe quién soy. Él no es totalmente verbal: solía ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabes que es Bruce y estás agradecido de que esté aquí, pero esa alegría de vivir se ha ido", lamentó.

