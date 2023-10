La alegre noticia que Victoria le dio a David Beckham el día antes de su peor momento deportivo

10 oct. 2023 - 18:10 hrs.

Muchos futboleros recordarán la participación de Inglaterra en el Mundial de Francia 1998. El equipo que, en ese entonces, contaba con destacadas figuras como David Beckham, Michael Owen y David Seaman, entre otros, quedó eliminado en octavos de final frente a Argentina.

Uno de los hechos que para muchos, e incluso para el propio técnico de la selección inglesa en ese momento, Glenn Hoddle, propició la derrota de los europeos, fue la expulsión de David Beckham.

Y es que durante el partido, justo antes de terminar el primer tiempo, David le pegó una patada a Diego Pablo Simeone, lo que le valió la expulsión inmediata. Su falta en la cancha se hizo sentir.

David Beckham y Simeone en el partido del Mundial en el que el inglés fue expulsado / AFP

La noticia que Victoria le dio a David Beckham

En el documental "Beckham", en el que David y Victoria hablan sobre su vida, ella recordó este duro episodio que significó insultos, golpes y hasta escupitajos de los hinchas en contra de él.

En este sentido, Victoria reveló algo que le habría ayudado a su esposo a sobrellevar este duro episodio. En el día previo al partido, ella le contó que estaba embarazada de Brooklyn, su primogénito.

Tarjeta roja a David Beckham / AFP

Una noticia que de seguro lo ayudó a enfrentar de mejor manera el error en el Mundial, pero que de todas formas no logro paliar la gran desazón que sentía él por haberle fallado a los fanáticos, aseguró el exfutbolista en el documental, según El País.

"No comía, no dormía. Era un desastre. No sabía qué hacer", dice David en la pieza audiovisual, aseverando que sentía "la necesidad continua de hacer algo que corrigiera lo del 98'".

David y Victoria Beckham

En este sentido, logró redimirse en las clasificatorias para el Mundial de 2002 cuando anotó un gol frente a Grecia, lo que significó que Inglaterra clasificara a la cita planetaria que ese año se celebró en Corea del Sur y Japón.

