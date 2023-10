"Mi papá es súper bacán": Benjita defenderá a Alonso en el juicio por su tuición en 'Como la vida misma'

06 oct. 2023 - 21:15 hrs.

En el próximo capítulo de "Como la vida misma" veremos más detalles del juicio por la tuición de Benjamín (Alexander Tobar), el cual tiene enfrentados a Octavia (Ingrid Cruz) y Alonso (Diego Muñoz).

Ambos están en los días del juicio en tribunales, y en el avance del siguiente episodio se ve que tuvieron el primer careo frente al juez.

Sin embargo, lo que también veremos en el capítulo a estrenar es uno de los testimonios más importantes del juicio, el cual corresponde al de Benjamín.

En el episodio, veremos las declaraciones que dará Benjamín a la psicóloga encargada de recabar estos testimonios.

"Mi papá es súper bacán, yo encuentro que es el mejor papá del mundo y todos mis compañeros me dicen lo mismo", expresará el niño, pasando luego a especificar las razones.

"Me lleva almuerzo rico, me va a ver a todos los partidos y no le da lata jugar conmigo", aseveró.

"Demasiado bien, es que además adivina todo lo que me pasa, si estoy triste, enojado por algo, y es como que siempre sabe qué es lo mejor para mí", sentenciará Benjamín.

