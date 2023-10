Shakira defiende sus canciones contra Gerard Piqué: "Soy una mujer, una loba herida"

06 oct. 2023 - 12:25 hrs.

No es un misterio para nadie que Shakira ha lanzado durante el último año y medio varias canciones dedicadas a su expareja, Gerard Piqué.

Entre ellas están "Te felicito", "Monotonía", "BZRP Music Sessions #53", "El Jefe"; por solo mencionar algunos de los temas que aluden a su quiebre con el exfutbolista.

Shakira defiende sus canciones

En una entrevista que dio en un foro organizado por Billboard, la cantante defendió las canciones que creó hacia su expareja, ante las críticas de algunos fans e incluso de productores cercanos.

"No soy diplomática de las Naciones Unidas. Soy una mujer, una loba herida", aseveró la cantante, contando además entretelones de lo que ocurrió en la "BZRP Music Sessiones #53" en el proceso de composición de la canción.

"Me decían: ‘Cambia la letra, eso no puede salir’", reveló, no obstante, ella decidió seguir con su composición tal cual como la había empezado.

"Me ha sorprendido poder hacer limonada con los limones más agrios", indicó, recalcando que es cuando la pasa peor, el momento en que afloran sus mejores ideas musicales.

"Cuando más escribo es cuando peor estoy. La vida me pega un revolcón, de eso he aprendido mucho y me siento más fuerte (...) No pensaba que tendría tanta energía vital para superar ciertas etapas de la vida. Y resulta que era menos frágil de lo que pensaba. Mi música es una herramienta de supervivencia", sentenció.

