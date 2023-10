Modelo argentina Mariel Aereboe relata drama de su mamá desalojada del edificio del socavón

05 oct. 2023 - 21:37 hrs.

¿Qué pasó?

La modelo argentina, Mariel Aereboe, recordada por sus años de popularidad como integrante del programa “Venga conmigo”, relató el drama que está viviendo su madre, desalojada del edificio que está amenazado por uno de los 2 socavones en Viña del Mar.

La trasandina explicó que su progenitora, Norma Leone, que actualmente tiene 85 años, debió abandonar abruptamente su residencia ubicada en el piso 17 del condominio Miramar Reñaca y salir prácticamente “con lo puesto”.

El drama

Mariel en diálogo con Las Últimas Noticias, contó que la noche del 10 de septiembre “mi mamá entró en pánico. Se puso una falda arriba del camisón y una chaqueta impermeable porque estaba lloviendo, tomó su cartera y bajó como pudo”.

En tanto, añadió que su madre no pudo sacar algo importante para su familia porque “las cenizas de mi papá estaban ahí. No la han dejado sacarlas. Para ella es terrible no tener el ánfora al lado suyo”.

El ánfora de su padre

“A mi mamá se le vinieron los años encima, en tres semanas envejeció. Parece de 90. Para un adulto mayor es terrible que lo saquen de su entorno”, explicó Maribel.

Añadió que “el departamento lo compró mi papá (Roberto Aereboe) hace 12 años. Él falleció un mes después, por lo que el lugar tiene un significado muy especial para mi mamá”.

Desorganización

La modelo argentina contó sobre la posibilidad de ingresar a rescatar algunos enceres que “hay una desorganización increíble entre el MOP, la delegación presidencial y la municipalidad. Se pasan la pelota entre sí”.

Cabe señalar que la autoridad dictaminó que ambas torres amenazadas por los socavones tendrán obras, por lo que deberán permanecer deshabitadas entre 12 7 14 meses.

“Ella me dice ‘si fuera solo un mes podríamos vivir juntas, pero esto va a demorar más de un año. Quiero tener mi departamento con mis muebles, mis cosas y las cenizas de tu papá’”, cerró la trasandina.

