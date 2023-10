Natalia Ducó celebra importante logro académico: Se tituló de psicóloga y la premiaron como la mejor egresada

05 oct. 2023 - 12:15 hrs.

La lanzadora de bala chilena Natalia Ducó esta semana vivió un importante logro académico, puesto que se tituló de psicóloga en una ceremonia en la que además recibió una distinción.

Y es que la deportista olímpica recibió su diploma de la Universidad Gabriela Mistral, que además la premió por su excelencia académica como la mejor egresada de este 2023.

Natalia Ducó y su camino para ser psicóloga

En una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), Natalia reveló que fue en el 2012, cuando tenía 24 años, el año en que decidió a entrar a estudiar la carrera.

"Tomaba un ramo cada semestre, en otros congelaba dependiendo de mi calendario deportivo", reconoció la hoy psicóloga en la conversación, confesando que fue en la pandemia, cuando cumplía su sanción de tres años de suspensión por doping deportivo, cuando apuró los estudios.

"En los momentos más difíciles que viví, cuando no estaba compitiendo y en el embarazo, la universidad se convirtió en mi casa. Cuando no podía competir, ese afán de rendir lo trasladé al área académica, por eso me exigía tanto, estudiaba tanto y fui ayudante de varios ramos. Me lo tomé muy en serio a nivel competitivo", aseveró.

Sobre por qué escogió psicología en vez de otra carrera, indicó que "el factor más determinante a la hora de competir y estar dentro de las mejores del mundo, lo que marcaba la diferencia, era la capacidad de rendir en momentos de alto estrés y exigencia. Eso abría todo un mundo a lo que era la psicología".

Sin ir más lejos, su tesis tuvo que ver con una investigación en salud mental de deportistas de alto rendimiento y las patologías que pueden sufrir.

Los resultados indicaron que "los deportistas tienen dos veces peor salud mental que la población general en Chile, y que las deportistas tienen el doble de posibilidades de tener trastornos relacionados con la ansiedad y el ánimo, que los deportistas hombres".

A Ducó le gustaría a futuro, cuando deje el deporte, trabajar con deportistas y personas que se desenvuelvan en rubros estresantes y, además, hacer investigaciones. "Creo que generar investigación y publicar es una herramienta concreta para que se generen cambios", cerró.

