¿MrBeast está regalando el iPhone 15? La verdad detrás del video que se está viralizando en redes

En el mundo de las redes sociales, el youtuber MrBeast es conocido por organizar divertidas competencias y desafíos cuyos ganadores pueden ganar millones de dólares.

De hecho, hace pocos meses centró la atención mundial por un concurso que anunció a través de Instagram, que consistía repartir 50.000 dólares (poco más de 45,7 millones de pesos chilenos, según el cambio actual) entre cinco de sus seguidores a nivel mundial.

Siguiendo la tendencia de este joven filántropo, seguramente no causó sorpresa otro aviso que se viralizó en redes. En un video, Jimmy Donaldson —su verdadero nombre— aseguraba que iba a entregar el recién anunciado iPhone 15 de Apple por solo dos dólares a cambio.

En TikTok, el youtuber protagonizaba un video en el que decía: "Si estás viendo este video, eres una de las 10.000 afortunadas personas que conseguirá un iPhone 15 Pro por solo dos dólares".

"Soy MrBeast y estoy haciendo el sorteo de iPhone 15 más grande del mundo. Haz clic en el enlace que aparece a continuación y reclama el tuyo", señaló. Por el formato del registro, parece ser verdadero, pues el perfil tiene el símbolo azul de verificado y la estructura de un aviso real.

Sin embargo, todo se trata de un engaño que el mismo joven millonario denunció, acusando el mal uso de la inteligencia artificial.

En su cuenta de X (antes Twitter), Jimmy manifestó que "mucha gente está recibiendo este anuncio fraudulento mío de deepfake".

"¿Están las plataformas de redes sociales preparadas para manejar el aumento de los deepfakes de inteligencia artificial? Este es un problema grave", agregó en su posteo.

Lots of people are getting this deepfake scam ad of me… are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem pic.twitter.com/llkhxswQSw