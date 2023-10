"No ha pagado del 2019": Confirman que Luis Miguel está demandado por deuda de pensión de alimentos

03 oct. 2023 - 12:10 hrs.

Lo que era un rumor finalmente se confirmó. El abogado de Aracely Arámbula, exesposa de Luis Miguel y madre de dos hijos con el cantante, reveló que demandó al artista por el no pago de pensión de alimentos.

Fue Guillermo Pous, en una entrevista con el medio El Universal, quien aseguró que el cantante no paga desde el 2019.

Ir a la siguiente nota

"Es un deudor alimentario"

El leguleyo confirmó que contra Luis Miguel sí existe una demanda en los juzgados familiares de Ciudad de México, el cual ha ido avanzando conforme al debido proceso.

"Efectivamente, el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario, porque no ha pagado desde diciembre del 2019", indicó de entrada Pous al citado medio.

Luis Miguel

En este sentido, agregó lo que podría eventualmente pasar en el juicio. "En las demandas de alimentos se le solicita al juez que obligue a la otra parte a que provea los medios necesarios para cubrir la pensión o a que se apliquen medidas de apremio (urgencia); este proceso sucede en los juzgados familiares de la Ciudad de México", aseveró.

Al mismo tiempo, Guillermo Pous fue enfático en desmentir un documento del Gobierno de la Ciudad de México que se viralizó hace algunos días, en el que se dice que Luis Miguel está libre de cualquier acusación.

"Que el documento haya indicado que no lo tiene registrado, en ese momento, como un deudor alimentario moroso, no significa que no lo sea, es un documento real, pero no está actualizado", enfatizó.

El abogado además reveló que Aracely exige en la demanda que Luis Miguel se ponga al día con todo lo adeudado, y se comprometa a seguir con las mensualidades.

Todo sobre Famosos chilenos