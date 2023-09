Pancha Merino se sincera sobre su pospuesto matrimonio con Andrea Marocchino: "150 lucas por cada invitado"

29 sept. 2023 - 20:10 hrs.

En 2022, la actriz y panelista de programas de televisión Francisca "Pancha" Merino anunció que contraería matrimonio con Andrea Marocchino, su novio desde hace varios años.

La fecha pactada para el evento era el 17 de agosto de ese año y el lugar sería Italia, llevando a todos sus amigos y familiares desde Chile hacia el país europeo.

Ir a la siguiente nota

Sin embargo, los planes cambiaron debido a la guerra entre Ucrania y Rusia. Según comentó Merino tiempo atrás, esto complicó la logística del evento: "Se hizo muy complicado y todo subió más de un 50%".

¿Qué pasó con la boda?

Recientemente, la comunicadora participó en un programa de CHV, donde se refirió a los motivos por los que, hasta la fecha, aún no llega al altar.

En esta oportunidad, Francisca reiteró el alto costo que conllevaría la ceremonia. "150 lucas por cada invitado. ¡Estái loco! Para eso me voy a vivir afuera", manifestó.

Pancha Merino y Andrea Marocchino

Y continuó: "Está cara la vida, si vas al supermercado te compras cuatro cosas y salen 100 lucas, imagínate cuánto sale un matrimonio".

Además, destacó que su relación con el empresario va viento en popa. "Estoy bien con mi fidanzato (prometido), estamos felices, llevamos ya cinco años. Próximamente igual vamos a unirnos y vamos a irnos a vivir juntos", indicó.

La figura televisiva confesó que su madre ha cuestionado esta decisión. "Mi mamá, que tiene 86 años, me decía: 'Panchita, no es bueno que tú te vayas a vivir con alguien si no estás casada…'. Pero la verdad es que ya llevo por lo menos cinco años y medio, entonces obviamente qué más", relató.

Finalmente, comentó que la boda sí se realizará, pero de manera más íntima: "Más adelante nos vamos a casar, pero los dos solos nomás”.

Todo sobre Famosos chilenos