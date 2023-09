Fue hasta el doble de Maluma: Así fue la fiesta de cumpleaños que Marcianeke le organizó a su mamá

28 sept. 2023 - 10:10 hrs.

El cantante chileno Marcianeke se encargó durante este fin de semana de realizarle un cumpleaños de ensueño a su madre, Iyassna, quien cumplió 42 años de vida.

El joven, cuyo nombre real es Matías Muñoz, le organizó junto a sus hermanas una fiesta soñada a su mamá, la cual se extendió desde el sábado 23 hasta la mañana del domingo 24 de septiembre.

El cumpleaños de la mamá de Marcianeke

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Iyassna solo tuvo palabras de agradecimiento para las gestiones que hicieron sus retoños para ella.

Marcianeke y su mamá

"Mis hijos se preocuparon de todo, yo sentí que estaba celebrando mis 15. El Mati fue el anfitrión, recibió y atendió a los invitados y estuvo pendiente hasta que se fue la última persona. Él se dedicó al momento de su mamá, compartió con los amigos de su mamá, y la Marilyn (hija mayor) se encargó de contactar a todas las pymes que participaron", expresó.

En la foto de izquierda a derecha: la abuela de Marcianeke, Marcianeke e Iyassna

El festejo comenzó a las cinco de la tarde del sábado, cuando llegaron los primeros invitados de Marcianeke. Entre ellos estaban los integrantes de Reggaeton Boys, el doble de Maluma, el actor José Luis Briceño, el cocinero Ignacio Román, entre otros.

"Todos me conocían a mí, pero no entre ellos. Al final se compartieron los teléfonos, bailamos música brasileña, colombiana, y a las 6 AM se prendieron los regadores y seguíamos bailando", expuso.

Sobre su hijo, indicó que ahora está "muy maduro". "Ahora está preocupado de arreglar su casa, hace deporte", valoró.

