Primero fue una muleta, ahora un celular: Fan le lanzó teléfono a Maluma en pleno concierto en Estados Unidos

25 sept. 2023 - 20:30 hrs.

En lo últimos meses, reconocidos artistas de la música han sido víctima del lanzamiento de objetos por parte del público, lo que ha puesto en riesgo su integridad. Uno de los últimos en sufrir un episodio así fue Maluma.

Si hace algunas semanas recibió una muleta durante un show en Estados Unidos, bailando con ella en pleno escenario, ahora el colombiano tuvo una reacción muy diferente en uno de sus más recientes conciertos en suelo norteamericano, realizado el pasado jueves 21 de septiembre.

Un fan le lanzó un teléfono y esta fue su actitud

Mientras caminaba hacia el público y cantaba uno de sus éxitos, una persona que estaba entre las primeras filas le lanzó un teléfono, golpeando directamente el pecho del reggaetonero.

La música no se detuvo en ningún momento, pero él detuvo su interpretación y miró con extrañeza lo que había recibido, percatándose de que era un celular. Luego, observó a su fanaticada e identificó al o a la responsable del golpe, apuntándole con el dedo.

Por lo que se aprecia, el sudamericano le habría dicho: "¿Tú? Eso no se hace. Don't do that (no hagas eso, en español)", mientras hacía el gesto de negación con el dedo. Después de esa intervención, el show continuó sin otros inconvenientes.

El jueves en #SanAntonio, le aventaron un celular a #Maluma. Aunque no lo golpeó muy fuerte, el cantante reprendió a quien se lo lanzó. pic.twitter.com/KygTKTjBz7 — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) September 25, 2023

Lanzamiento del celular tendría una razón

Según informó TMZ, testigos del incidente manifestaron que el celular habría sido lanzado, porque previamente Maluma había cogido el teléfono de otro fanático, tomándose una selfie. Seguramente, el responsable buscaba el mismo propósito.

El smartphone que impactó contra el pecho del colombiano permaneció en el escenario durante todo el concierto, "no está claro si fue devuelto", consignó la plataforma especializada en espectáculo.

