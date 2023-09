Rodrigo Díaz habla sobre la opción de tener hijos con su futuro marido Enzo León: "Me lo he planteado"

22 sept. 2023 - 16:10 hrs.

Dentro de los próximos meses, el bailarín chileno Rodrigo Díaz contraerá matrimonio con su pareja de hace varios años, Enzo León.

En vista de este evento, el exparticipante de "Rojo Fama Contrafama" fue consultado en un programa de televisión sobre lo que tiene planeado junto a su novio.

¿Se vienen los hijos?

Rodrigo fue invitado a un espacio de CHV en el cual fue consultado sobre su presente amoroso y el matrimonio, reconociendo que a lo largo de su vida él nunca vio esto como una opción.

Esto cambió cuando conoció a Enzo León, un hombre alejado de los medios de comunicación y quien mantiene un bajo perfil en redes sociales.

Enzo León y Rodrigo Díaz

"Fue una etapa en la que oré para saber si era la decisión correcta, quería que Dios pusiera en mi corazón que era la persona correcta y que lo tenía que hacer", expresó, sobre el tiempo en que reflexionó sobre casarse.

Acerca si ahora vienen los hijos, Rodrigo fue enfático en señalar que no tiene pensado agrandar su familia con Enzo, al menos con niños.

"Me lo he planteado y la verdad es que no. Yo soy el mayor de siete hermanos y prácticamente siempre he sido como el hermano papá. Entonces, igual hay un rol ahí que está un poco cubierto", expuso.

Ahondando en este punto, indicó que "me da un poco de susto traer hijos, es una responsabilidad grande, y un poco de susto a cómo está el mundo, a cómo está la gente. Yo creo que es un poco eso, un poco de temor de ser aprensivo".

