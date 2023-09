La razón por la que Los Vásquez rechazaron nuevamente ir al Festival de Viña: "No llegamos a un acuerdo"

22 sept. 2023 - 20:10 hrs.

Restan alrededor de cinco meses para una nueva edición del Festival de Viña del Mar, y ya se comienza a especular sobre la parrilla de artistas que podrían presentarse.

En este contexto, el dúo musical chileno Los Vásquez se pronunció respecto a la posibilidad de debutar sobre el escenario de la Quinta Vergara, confirmando que habrían estado negociando su participación.

Los Vásquez dijeron "no"

Enzo e Ítalo Vásquez, el dúo de "pop cebolla" estuvó en el programa "Expreso Bío Bío", donde revelaron que fueron contactados por la organización del certamen, sin embargo, decidieron no aceptar la invitación.

"Se juntaron nuestros representantes con el equipo y la productora que está a cargo del Festival y, al final, después de todas las conversaciones, porque son varios los factores que se hablan, no vamos a Viña", afirmó Enzo.

El cantante confesó que "no llegamos a un acuerdo", pero no descartó que en el futuro pudieran abrirse a un nuevo diálogo.

¿Cuáles fueron las razones?

Los hermanos también conversaron con "Ciudadano ADN", espacio en el que se refirieron a las razones de la negativa. En concreto, alegaron que no se cumplieron ciertas condiciones que ellos pedían.

"Son varios puntos los que uno tranza para poder ir al Festival, al tremendo festival, que es como un programa de televisión", sostuvo Enzo.

Enzo e Ítalo Vásquez

Según comentaron, en el pasado también habrían sido contactados, por lo que esta vez le dieron más vueltas al asunto, ya que su fanaticada llevaba un buen rato haciendo campaña para que estuvieran en el festival.

"Nosotros siempre hemos dicho que no a los festivales televisados, pero dijimos, no podemos quedarnos así, hacernos los lesos con esto que está pasando. Si nos invitan, démosle una vuelta, no cerremos las puertas del tiro", explicó Ítalo.

Finalmente, aclararon que "sabemos que las oportunidades llegan, a veces, si tú no las tomas, pasan, y puede ser que no nos vuelvan a invitar más adelante, no lo sabemos, pero estamos tranquilos, así como estamos".

