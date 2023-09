"Lleno de oro": La particular experiencia que tuvo José Antonio Neme con un supuesto sanador brasileño

20 sept. 2023 - 13:10 hrs.

En Argentina, una supuesta sanadora llamada Leda Bergonzi ha causado un verdadero revuelo, organizando cultos que congregan a miles de personas, incluyendo a la madre y hermano de Lionel Messi, durante los últimos días.

Un tema que fue conversado durante la mañana de este miércoles 20 de septiembre en el "Mucho Gusto", el cual derivó en que José Antonio Neme contara una experiencia que tuvo con un culto de estas características hace algún tiempo atrás en Brasil.

La experiencia de José Antonio Neme con un supuesto sanador

Neme recordó que cuando trabajaba en TVN le tocó hacer un reportaje sobre iglesias de sanación brasileñas, que congregan a adeptos de todo el mundo.

"Fui a una iglesia no católica, evidentemente (...) llegué, entré, era una asamblea grande. No era una iglesia propiamente tal, era como una suerte de estadio, auditorio", rememoró, contando que dentro del recinto había gente desmayada, personas descompensadas, entre otras cosas.

"Cuando termina toda esta ceremonia catártica (...) yo voy a hablar con el reverendo, no sé cómo llamarlo, pastor, no sé como decirle. Un hombre maduro pero no mayor, deben haber sido unos 50 años. De color y andaba con un traje negro y encima se ponía una túnica verde", agregó.

José Antonio recordó que tras hacer la producción de la entrevista, desde el entorno del religioso le avisaron que al finalizar el culto lo atendería en una oficina que estaba encima del auditorio. "Aquí viene un punto que yo quiero contar tal y cómo fue", señaló, antes de proseguir con su relato.

"Entro y me encontré con un verdadero banquero. Primero, lleno de oro, el oro salía, lleno de pulseras, colgajos (...) entrar a su oficina era como entrar a la oficina de Rico McPato", aseveró, revelando que en ese momento, sumado a que le habló en portugués y español, perdió la poca fe que llevaba consigo.

"Me pareció que era conversar con un gerente de cualquier banco en Chile (...) salí con una sensación de desazón muy grande", concluyó.

