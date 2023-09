¿Lo has recibido de vuelta? Esto significa el número "1443" en WhatsApp

16 sept. 2023 - 19:00 hrs.

Al día de hoy, podemos ver que la tecnología avanza a pasos agigantados. Una demostración de aquello es la forma que tenemos de comunicarnos, a través de diversos medios.

El uso de los teléfonos celulares ha ido variando. Ahora no solo se puede llamar por teléfono o enviar mensajes de texto, sino también chatear por medio de aplicaciones, siempre y cuando se tenga Internet.

Un ejemplo de esto es el auge que ha tenido WhatsApp. Esta aplicación de mensajería, cada vez más común en nuestras vidas, permite que podamos comunicarnos al instante y desde cualquier parte del mundo.

No obstante, a veces podemos encontrarnos con ciertos modismos o palabras claves, las que, en su mayoría, son utilizadas por jóvenes para expresarse de una manera en particular.

¿Has recibido el número "1443"?

Probablemente, alguna vez has recibido algún mensaje, el cual no has podido descifrar lo que significa. Lo anterior incluye, por ejemplo, números raros, con combinaciones que en ocasiones no tienen ninguna explicación.

Si alguna vez te has declarado a alguien por WhatsApp y esta persona te respondió con "1443", déjame decirte que no fue un error de escritura, puesto que sí tiene un significado, informó El Comercio.

¿Qué significa?

En concreto, el 1 significa "I", el 2 es "don't", el 3 es "love" y el 4 es "you". Las palabras juntas completan la frase "I don't love you (yo no te amo)", lo que para la otra persona puede resultar desastroso.

Y es que, si recibiste de vuelta esta numeración, la persona que se encuentra al otro lado de la pantalla te está queriendo decir que no siente lo mismo por ti, por lo que has sido rechazado.

