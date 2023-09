Luis Pedraza revela cómo logró reponerse a su quiebre matrimonial: "Me tomé un año en asimilarlo"

18 sept. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante y exchico Rojo, Luis Pedraza, vivió en octubre de 2021 la ruptura de su matrimonio, por una supuesta infidelidad de su esposa con uno de sus mejores amigos.

Después de un largo silencio y de mantenerse alejado del mundo del espectáculo, reveló detalles de esta ruptura sentimental.

El quiebre

Pedraza, que actualmente tiene 38 años, contó a Las Últimas Noticias que “todo lo que antes vi como negativo, ahora lo veo como algo que tuve que vivir”.

Estuvo casado con Lobelin Freeman, con quien mantuvo una relación de 15 años y tuvo dos hijos (Gabriel de 12 y Alonso de 8).

Añadió que “soy de la humilde opinión que frente a este tipo de cosas hay dos posibilidades: te quedas ahí en el momento malo o lo enfrentas y lo superas”.

Cómo se repuso

El cantante detalló que “me tomé un año en asimilarlo, de vivir este duelo. En ese año me enfoqué en dos cosas: en mis dos hijos y en mi trabajo. Estuve abocado a eso y por suerte me fue bien”.

“Una separación trae daños colaterales y los hijos sufren muchísimo. A pesar de que la vida del artista es un poco errante con muchos viajes, ahora estoy muy cerquita de ellos. Su bienestar es lo principal, que estén en sus colegios y con ayuda psicológica”, cerró Pedraza.

