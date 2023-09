Nabila del Mar: ¿Quién es la animadora de la Fiesta de la Pampilla?

15 sept. 2023 - 11:00 hrs.

La Fiesta de la Pampilla es reconocida como una de las celebraciones de las Fiestas Patrias chilenas más grandes, reuniendo cerca de 200 mil asistentes en cada jornada.

El festejo vuelve a la región de Coquimbo luego de 3 años sin realizarse, por la pandemia de coronavirus, y lo hace a lo grande, con importantes artistas invitados.

Ir a la siguiente nota

Para esta ocasión, la celebración será conducida por quinta vez consecutiva por Nabila del Mar, una joven oriunda de Coquimbo que es famosa dentro de la región.

¿Quién es Nabila del Mar?

De acuerdo al diario El Día, Nabila comenzó a hacerse conocida en la región tras participar en el Miss Coquimbo 2015. Desde ese momento los medios de comunicación locales comenzaron a entrevistarla, lo que provocó que ganara cada vez más visibilidad.

Nabila del Mar

En 2017 la invitaron para sumarse como conductora al certamen, invitación que la dejó impactada. "Fue tremenda sorpresa, pensé que era mentira, hasta el último no creía. Incluso no le dije a nadie que me fuera a ver. Cuando salí a hablar ante esa gran cantidad de gente fue impresionante y sobre todo por la recepción que tuve del público. Cuando dicen los animadores yo era de la galería, para mí era una frase cierta. Toda mi vida estuve como público en La Pampilla, nunca creí que llegaría a estar yo parada ahí", expresó.

En este sentido, al ser nuevamente designada este 2023 como conductora, indicó que "me siento honrada de ser la animadora por quinto año de La Pampilla, una festividad que une a los chilenos y trae alegría y magia a todos".

Además de ser comunicadora, Nabila también es una asidua al fitness, participando en competencias de fisicoculturismo femenino a nivel nacional e internacional.

Nabila del Mar

La joven, además, hace clases de entrenamiento físico, teniendo un grupo no menor de personas a quienes asesora. "En el fitness cada vez me siento más contenta de tener alumnos y alumnas que cambian y mejoran sus vidas a través de mi plan de belleza y salud, a quienes entreno de forma presencial, online y de todas las edades", añadió sobre esta parte de su vida al citado medio.

Todo sobre Famosos chilenos