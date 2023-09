"Me da mucha pena": Maly Jorquiera sube video mostrando cómo vive teniendo baja audición

13 sept. 2023 - 09:25 hrs.

La humorista Maly Jorquiera subió un video a sus redes sociales, demostrando cómo es vivir con su enfermedad —otosclerosis bilateral—, que le ha provocado un alto grado de sordera.

Esta es una enfermedad hereditaria que se produce por el crecimiento anormal del oído medio y que puede resultar en la pérdida de la audición.

Maly se operó de esta condición hace algunas semanas para mejorar su audición, sin embargo, los resultados pueden tardar unos meses en aparecer de forma plena.

"Me da mucha pena"

A su cuenta de Instagram, durante este 12 de septiembre, Maly subió un video en el que uno de sus asistentes de su pódcast le grita insistentemente su nombre, sin embargo, ella no logra oírlo. Luego que otra persona presenta gritara, ella presta atención.

"Hola, recuerda que soy sorda", le expresa en el clip Jorquiera a quien la graba, mientras reía. No obstante, en la descripción escribió un sentido texto.

"Este video me da mucha pena por mí, como que me veo desde afuera y me compadezco, no sé si esta permitido sentir eso socialmente, pero eso siento", partió redactando al pie del video.

Maly Jorquiera

Luego, refiriéndose a su operación, dijo que "lo bueno de esta historia de una hipoacusia (perdida de audición) con otosclerosis bilateral hereditaria degenerativa, es que pude acceder a un injerto de tímpano en mi oído derecho y recuperar gran, si no total, audición. En un año más, si Dios quiere, debería ir por mi oído izquierdo".

"Estos injertos duran 15 años y después vuelvo al mismo punto donde quede y de seguro necesitaré audífonos, mas disfrutaré estos 15 años como un niño disfruta un helado. Disfruto cada momento de escuchar la voz de las personas que amo, partiendo por mi bebé", añadió.

Al finalizar, refiriéndose a la sociedad, pidió "igualdad de posibilidades para ya sea operarse o conseguir audífonos para quienes padecen lo que yo padezco, que son guaguitas, niños y niñas, adultos y gente grande. A seguir trabajando con fe por esa ley".

