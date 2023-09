"La vida continúa": Lucila Vit comenta su situación emocional tras fallecimiento de su padre

12 sept. 2023 - 22:36 hrs.

¿Qué pasó?

Recientemente, la modelo e influencer argentina, Lucila Vit, contó en sus redes sociales el repentino fallecimiento de su padre, mientras pasa unos días de vacaciones en Punta Cana.

Fue un golpe duro para la trasandina, quien comentó con sus seguidores acerca de cómo ha vivido el proceso del duelo tras la partida de su progenitor.

El duelo

Lucila realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde detalló que “han sido días muy, muy difíciles para mí, tratando de retomar mi vida habitual. Muchos no saben, pero me fui de vacaciones con mi familia y mis papás para pasarla bien y distraerme. Y pasó algo inesperado: falleció mi papá allá en Punta Cana”.

Añadió que “la verdad es que hago este vivo para decirles que la vida continúa, se me han hecho muy difíciles estos días súper complicados, pero también hay que salir adelante”.

“Tengo que continuar”

Sobre cómo ha abordado esta pérdida, la influencer detalló que “tengo que continuar, tengo que seguir con mi trabajo, seguir por ustedes, por mí y por mi familia”.

“Hay que valorar lo que uno tiene en la vida. No pelear, no malgastar el tiempo en estupideces, no criticar, no juzgar. Ustedes también me dan energía para seguir”, aseveró.

“Al final uno vive pensando en el futuro y cuando te pasan estos cachetazos que te da la vida ves lo valiosas que son las personas”, cerró.

