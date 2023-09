"¿Cualquiera puede escribir un libro?": Vesta Lugg para en seco a seguidor que la cuestionó por su nuevo proyecto

11 sept. 2023 - 21:10 hrs.

A mediados de julio, la cantante e influencer nacional Vesta Lugg sorprendió a sus seguidores al dar a conocer su nueva faceta de escritora. Se trataba de un libro de negocios y finanzas que pronto estará a la venta.

Mediante su cuenta de Instagram, la artista ha compartido su emoción por este nuevo logro profesional y hace un par de días anunció que ya salió la pre-venta del texto titulado como "Negóciate y gana".

En una de sus publicaciones detalló que su obra cuenta con "capítulos con herramientas específicas, ejercicios y conversaciones con profesionales y líderes de industria, compartiendo sus experiencias y las mías".

"¿Cualquiera puede escribir un libro?"

Además, señaló que los lectores podrán encontrar información sobre cómo armar un negocio, "identificar la oportunidad y poder construir un ecosistema a tu pinta".

Si bien, la joven chileno-canadiense recibió una ola de mensajes positivos por su proyecto, también se vio expuesta a odiosos comentarios.

"¿Cómo pretendes que alguien te compre un libro sobre la vida y negocios?", le escribió un usuario. Otro internauta se sumó a los cuestionamientos y le preguntó: "Entonces, ¿cualquiera puede escribir un libro?".

Lugg no dejó pasar estos mensajes y contestó sarcásticamente que "los humanos son increíbles, ¿no?". Su contrincante respondió con un "no" que no obtuvo respuesta de vuelta.

Asimismo, Vesta aprovechó de defender a Belén Soto, quien también fue víctima de críticas en la promoción de su libro en el extranjero.

"Tantos escritores con talento, pero sin pituto. Tú por lo menos tienes el pituto. Como la que habla mexicano. Dale nomás", manifestó una usuaria. Ante esto, la también actriz replicó que "Belén ha escrito 3 libros muy exitosos. Esos números, las ventas, lo determina el consumidor. 'Mujer Power' es tremendo texto. Te lo recomiendo".

