"Me han dicho que voy a volver": Daniela Aránguiz aborda eventual reconciliación con Jorge Valdivia

A fines del año 2022, Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia pusieron fin definitivo a su matrimonio, el cual duró cerca de dos décadas y atravesó varias crisis, derivadas principalmente de las reiteradas infidelidades de él hacia ella.

A pocos meses de que se cumpla un año de este quiebre, Daniela conversó con Pamela Díaz para el programa que esta última tiene en YouTube, llamado "Sin editar", revelando que ha recibido vaticinios que aseguran que podría reconciliarse con Valdivia.

¿Daniela y Jorge volverían?

En la conversación, Pamela Díaz le preguntó sobre la posibilidad de que Jorge Valdivia se presente ante ella y le manifieste sus intenciones de retomar la relación.

Al respecto, Aránguiz le dijo, riendo, que "no me desees mal, hueo... por favor, que todas las brujas me han dicho que voy a volver".

Daniela reveló que dos tarotistas le dijeron que podría reconciliarse con el exfutbolista, e incluso una le aconsejó que dejara de hablar mal de Jorge "porque van a pasar la vejez juntos", expresó.

"Si vuelvo con él tengo que estar consciente de que me va a seguir cagando, hueo...", indicó Daniela, diciendo luego que ve difícil una eventual vuelta. "Nos hemos hecho mucho daño los dos", concluyó.

