"Me estaban caga...": Paul Vásquez habla sobre el quiebre de 'Dinamita Show' y envía mensaje a Mauricio Medina

08 sept. 2023 - 21:10 hrs.

Uno de los dúos humorísticos más reconocidos de Chile fue el conformado por Paul "El Flaco" Vásquez y Mauricio "El Indio" Medina. Sin embargo, tras sus exitosas presentaciones, la relación entre ambos se quebró de manera irremediable.

Durante esta semana, Vásquez fue invitado a un programa de televisión de Canal 13, donde se refirió a las razones que lo llevaron a distanciarse de su compañero de trabajo y amigo en "Dinamita Show".

Recordemos que en 2016 Vásquez acusó a la esposa de Medina, Blanca López, de haber usurpado su identidad y haber firmado millonarios cheques a nombre de él.

"Me estaban caga..."

Resulta que "El Flaco" fue consultado sobre este conflicto, que incluso escaló a la justicia. Según explicó, todo comenzó en 2015, "por una factura que a mí me pareció exagerada y de una plata que yo no sacaba".

En este sentido, agregó que "siempre dejé al Mauri que manipulara todo lo que fuera los intereses de 'Dinamita Show' lo que yo no sabía era que su señora estaba a cargo de las facturas".

El 7 de marzo de 2015, la mujer le dijo que tenía que firmar y pasar una factura, fue entonces que Vásquez se llevó una desagradable sorpresa. "La señora me dice 'son 20 millones'. Entonces yo le empiezo a decir '¿oye, de dónde te voy a pagar 20 millones?'", señaló.

Luego, detalló que "Mauricio no estaba ahí. De repente aparece y me dice '¿y vo' crees que te estamos caga…?’. Y ahí yo me paro y le digo 'si po' me están caga… y me voy de aquí'. Sí, levanté la voz. Yo no sé de dónde salen los 20 millones, me estaban caga...".

El mensaje de Paul Vásquez a Mauricio Medina

Finalmente, el comediante confesó que hasta ahora no ha logrado perdonar a su excompañero. De todas formas, aprovechó el espacio para mandarle un mensaje.

"Yo no he tenido la capacidad de perdonar, yo creo que no muchos tienen la capacidad de perdonar, pero sí tengo la capacidad de aceptar y acepto todo lo que ha pasado. ", manifestó.

