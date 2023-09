Recordando a Felipe Camiroaga: Hermanas del animador publican emotivos mensajes en aniversario de su fallecimiento

02 sept. 2023 - 19:01 hrs.

Paola Bontempi y Soledad Camiroaga, hermanas de Felipe Camiroaga, publicaron emotivos mensajes este sábado para recordar al fallecido animador en el duodécimo aniversario de su trágica muerte.

A través de Instagram, ambas publicaron una fotografía del animador, cada una respectivamente acompañada de una dedicatoria plagada de nostalgia y cariño hacia "el halcón".

"Siempre en mi corazón"

Por una parte, Paola Bontempi publicó una fotografía de Felipe con la mano extendida hacia la cámara, acompañada del mensaje: "'En un lugar, más allá del bien y del mal, hay un jardín… allí te espero'. Siempre pienso en ti con esta frase de Rumi".

"Te echo muchísimo de menos hermanito. 12 años sin ti. Siempre en mi corazón y en los jardines de mi memoria. Te quiero infinito", agregó.

"Se te extraña muchísimo"

De igual forma, Soledad Camiroaga publicó una fotografía de Felipe con un halcón en su mano, acompañada del mensaje: "No puedo no dejar de publicarte y recordarte hoy y siempre. Esa sencillez que reflejas me conmueve..."

"Alberta, la regalona del Feli. Halcón peregrino su pasión...", añadió en alusión a la fotografía.

Finalmente, manifestó, en torno a Felipe, que "se te extraña muchísimo, nos haces falta por siempre".

