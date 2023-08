iPhone 15: ¿Cuándo se lanzará el nuevo modelo de Apple?

Apple anunció la fecha en que presentará sus nuevos modelos iPhone 15 y 15 Pro, además de los relojes inteligentes de la próxima generación.

Mediante un correo electrónico denominado Wonderlust, la compañía extendió la invitación al evento en que darán a conocer los nuevos dispositivos.

El iPhone 15 será lanzado el martes 12 de septiembre a las 10 AM PDT (13:00 hora chilena).

El evento, según se indica en la invitación, podrá ser visto en vivo mediante el sitio web apple.com.

NEW: Apple Sept. 12 iPhone 15 is official. pic.twitter.com/8flP0I0xdW