"Estoy tan aburrida": El pasatiempo de Coté Quintanilla en medio de reposo por lesión en su pierna

29 ag. 2023 - 13:00 hrs.

Con una licencia que se extiende por casi un mes se encuentra actualmente la cantante María José "Coté" Quintanilla, debido a una lesión en su pierna.

Resulta que a comienzos de agosto, la también conductora de "La Hora de Jugar" resultó con un hueso, llamado patela, fuera del lugar que corresponde.

Por lo anterior, la artista se ha ausentado de su rol en Mega, guardando estricto reposo en su hogar, cumpliendo con las visitas al médico para realizarse sus terapias que le permitirán volver a caminar con normalidad.

El pasatiempo para María José Quintanilla

Estar en casa puede ser muy aburrido, si es que no se buscan panoramas entretenidos que vayan más allá de ver televisión.

Quintanilla contó en su cuenta de Instagram qué ha hecho con su tiempo libre durante estas semanas, luego que un fan le consultara: "¿Encontraste algún don nuevo en ti en estos momentos? Por la hiperactividad, digo yo".

María José Quintanilla

Al respecto, Coté le contesto en un video completamente a oscuras: "No se ve nada porque están arreglando una cuestión y este sector de la casa está sin luz".

"He tejido como 20 hue... ya. Voy a mandar a que busquen, tengo un cuaderno para pintar... ¿Por qué no me recomiendan cosas para hacer? Estoy tan aburrida", agregó.

A modo de autocomplacencia cerró diciendo que "ya, no importa, queda menos de lo que quedaba ayer. Así me consuelo, todos los días".

