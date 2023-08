"Te quiero, te idolatro y te admiro": La emotiva carta de Máximo Menem a su madre Cecilia Bolocco

29 ag. 2023 - 09:15 hrs.

Una emotiva carta fue la que le escribió Máximo Menem a su madre, Cecilia Bolocco, la cual fue leída en un programa de televisión por ella, emocionándola hasta las lágrimas.

En el texto, el joven manifestó el gran orgullo que tiene por su madre y, además, le declaró la gran admiración que siente por ella.

"Te quiero, te idolatro y te admiro"

La lectura de la carta, que fue emitida en un programa de Canal 13, parte así: "Mamá, por dónde partir. La persona más llena de virtudes que conozco, la persona más preocupada del resto. Siempre pensando en cómo ayudar y hacer de este mundo un lugar mucho mejor".

"Con tal de que el de al lado esté bien y feliz, eres plena y eso lo admiro por sobre todas las cosas. Siempre poniéndote en los zapatos del resto. ¿Qué más se puede pedir? Soy la persona más agradecida y orgullosa de este universo en poder decir que eres mi mamá. Te quiero, te idolatro y te admiro, Máximo", añadió el joven.

Esta misiva emocionó hasta las lágrimas a Cecilia, quien la respondió también con una sentida declaración de amor hacia su hijo.

"Gracias a Dios, a mí la vida me ha dado la oportunidad de volver a tener a mi hijo en brazos, como si hubiese sido un bebé, de cuidarlo día y noche, de estar con él cada segundo y cada instante, y decirle cuánto lo amo y lo importante y crucial que es él en mi existencia", partió diciendo.

Agregó que "cuando escucho sus palabras que me las dice, cuando leo lo que me escribe, como esta carta que me ha enviado ahora, me quiebro, porque doy gracias a Dios de tener un hijo tan sensible, precioso y tan bueno, tan maravillosamente bueno".

"En estos momentos, me llena el alma porque digo 'uno no es perfecto' y lo hace lo mejor que puede, y qué lindo ver que tus hijos te aman", cerró.

