"Papá está todo el día con el celular": Shakira habría tomado radical decisión contra Gerard Piqué por trato a sus hijos

28 ag. 2023 - 14:00 hrs.

Shakira habría tomado una drástica decisión que involucra directamente a sus hijos, Milan y Sasha, y la relación que tienen con su padre, Gerard Piqué.

Si bien Shakira y el exfutbolista profesional habrían llegado a un acuerdo por el régimen de visitas, optando por lo que sería una tuición compartida, la cantante colombiana habría ido más allá y ahora estaría exigiendo la custodia completa.

¿Cuáles serían los motivos?

De acuerdo a lo que aseguró el periodista argentino Javier Ceriani, de partida, Shakira no querría que los días en que están con Piqué, los niños compartan con la nueva pareja de su padre, Clara Chía Martí.

Además, la colombiana estaría molesta con su ex porque los niños se aburrirían cuando están con su padre. "No les presta atención, no los lleva a ningún lado. Los niños dicen 'papá está todo el día con el celular'", aseveró.

Gerard Piqué y Shakira

En paralelo a lo anterior, según el medio Mundo Deportivo, Clara Chía habría decidido dejar de compartir de forma permanente la casa junto a Gerard Piqué, para que él no tenga problemas con Shakira cuando sus hijos lo visiten en España.

Y para peor, los niños no tendrían la mejor imagen de la joven publicista española, refiriéndose a ella con un humillante seudónimo.

"La empleada de papá", es el apodo con el que se referirían a Clara Chía, algo que a todas luces es un sobrenombre que a casi nadie le gustaría tener.

