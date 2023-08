"No puedo más": Carol estalló en llanto con su madre y le preguntó si podía volver a casa en 'Como la vida misma'

25 ag. 2023 - 21:17 hrs.

En el episodio de este viernes 25 de agosto de "Como la vida misma", vimos que Carol (Octavia Bernasconi) colapsó y tuvo una "sincera" conversación con su madre, Soledad (Sigrid Alegría).

La palabra sincera está entre comillas, debido a que no le contó que está embarazada, pero sí dejó en claro los sentimientos de ansiedad que la embargan.

Carol quiere volver a la casa

Luego que botara las pastillas que Nacho Hurtado (Oliver Borner) le llevó a su casa para que abortara, Carol arribó hasta la residencia de su madre, hecha un mar de llanto.

"No puedo más, mamá. No puedo más", es lo primero que Carol le dijo a su madre al entrar a la casa, dándose un largo abrazo entre ambas. Allí le manifiestó que quiere volver al hogar y, tras eso, siguieron la conversación en la pieza de la joven.

Soledad y Carol de "Como la vida misma"

Carol continuó llorando, pero no fue capaz de contarle que está embarazada a su mamá. En cambio, dijo que está harta de vivir con su padre, y es por ello que desea volver a la que fue su morada durante años.

"Siento que mi papá no confía en mí. Me paquea todo el día y me trata como si fuera una delincuente. Además, está siempre con esa cabra chica que tiene de polola... no sé, ya no aguanto más en esa casa", expresó.

Soledad empatizó con su retoña, y al mismo tiempo con su ex. "Está preocupado por ti", dijo sobre Marco (Andrés Velasco), dándole luego la bienvenida de vuelta a su casa. ¿Por cuánto tiempo más ocultará su embarazo? Eso lo conoceremos con el correr de los días.

